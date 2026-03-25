Украину ожидает похолодание после мартовского тепла - синоптик назвала сроки
Киев • УНН
В четверг, 26 марта, в Украине будет до +17 градусов без существенных осадков. На рубеже месяцев ожидается изменение погоды с похолоданием и дождями.
Теплая комфортная погода ожидается в четверг, 26 марта, однако уже вскоре, в конце марта - начале апреля ожидается похолодание - влажной погоды в Украине станет больше, сообщила в четверг синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Детали
"Завтра, 26 марта, в Украине будет теплая комфортная погода с максимальной температурой воздуха +12+17 градусов", - сообщила Диденко.
По ее прогнозу, осадки маловероятны, лишь на Луганщине и в "околокарпатских" областях пройдет небольшой дождь.
В Киеве 26 марта, как сообщила синоптик, ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха до +15 градусов.
В конце марта - начале апреля влажной погоды в Украине станет больше, тепла станет меньше, ожидается похолодание.
