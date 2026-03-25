Україну очікує похолодання після березневого тепла - синоптик назвала терміни
Київ • УНН
У четвер 26 березня в Україні буде до +17 градусів без істотних опадів. На зламі місяців очікується зміна погоди з похолоданням та дощами.
Тепла комфортна погода очікується у четвер, 26 березня, утім вже невдовзі, наприкінці березня - на початку квітня очікується похолодання - вологої погоди в Україні побільшає, повідомила у четвер синоптик Наталка Діденко, пише УНН.
Деталі
"Завтра, 26-го березня, в Україні буде тепла комфортна погода з максимальною температурою повітря +12+17 градусів", - повідомила Діденко.
За її прогнозом, опади малоймовірні, лише на Луганщині та в "навколокарпатських" областях пройде невеликий дощ
У Києві 26 березня, як повідомила синоптик, очікується суха тепла погода із температурою повітря до +15 градусів.
Наприкінці березня-початку квітня вологої погоди в Україні побільшає, тепла поменшає, очікується похолодання
