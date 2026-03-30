Зима не відступає - у засніжених Карпатах тримається мороз

На високогір'ї Карпат кінець березня означився морозною і сніговою погодою, туристів застерігають щодо походів у гори, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Квітень на носі, а погода зовсім не тішить… Сьогодні на горі Піп-Іван - щільна хмарність, туман та обмежена видимість. Північний вітер посилюється до 14 м/с, температура повітря тримається на рівні -3°C - розповіли у ДСНС.

Через підвищену вологість, як зазначається, спостерігається обмерзання поверхонь.

"Будьте обережні: у горах слизько, а через вітер холод відчувається значно сильніше. Плануйте маршрут, враховуючи всі ризики. А краще утриматися від виходу у високогір’я без належної підготовки!" - наголосили у ДСНС.

Україну очікує похолодання після березневого тепла - синоптик назвала терміни

Доповнення

За даними ДСНС, по Україні вдень дощі. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура 9-14°, на півдні та сході країни до 19°, в західних областях 6-11° тепла. По Київській області та м. Київ дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура 9-14°, у Києві близько 10°.