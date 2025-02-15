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Ziferblat подписал контракт на представление Украины на Евровидении-2025

Ziferblat подписал контракт на представление Украины на Евровидении-2025

Киев  •  УНН

 • 1949 просмотра

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Победители национального отбора группа Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Базеле.

Победители национального отбора на Евровидение-2025 - группа Ziferblat подписала договор на представление Украины на песенном конкурсе "Евровидение" в Швейцарии в этом году, сообщили организаторы нацотбора в субботу, пишет УНН.

Детали

"Общественное вещание подписало договор на участие в песенном конкурсе Евровидение-2025 с победителями национального отбора - группой Ziferblat. Музыканты будут представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение", - говорится в сообщении.

Украину на "Евровидении-2025" представит группа Ziferblat08.02.25, 23:28 • 38086 просмотров

Дополнение

69-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в швейцарском городе Базель. По результатам жеребьевки, группа Ziferblat выступит в первой части первого полуфинала. 

Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 17 мая, а полуфиналы - 13 и 15 мая 2025 года. 

Общественное Вещание, которое является членом Европейского вещательного союза, организует и проводит отбор песни и представителя от Украины, а также обеспечивает участие представителя Украины на Евровидении-2025.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКультура
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина

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