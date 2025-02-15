Ziferblat подписал контракт на представление Украины на Евровидении-2025
Киев • УНН
Победители национального отбора группа Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Базеле.
Победители национального отбора на Евровидение-2025 - группа Ziferblat подписала договор на представление Украины на песенном конкурсе "Евровидение" в Швейцарии в этом году, сообщили организаторы нацотбора в субботу, пишет УНН.
Детали
"Общественное вещание подписало договор на участие в песенном конкурсе Евровидение-2025 с победителями национального отбора - группой Ziferblat. Музыканты будут представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение", - говорится в сообщении.
Украину на "Евровидении-2025" представит группа Ziferblat08.02.25, 23:28 • 38086 просмотров
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69-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в швейцарском городе Базель. По результатам жеребьевки, группа Ziferblat выступит в первой части первого полуфинала.
Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 17 мая, а полуфиналы - 13 и 15 мая 2025 года.
Общественное Вещание, которое является членом Европейского вещательного союза, организует и проводит отбор песни и представителя от Украины, а также обеспечивает участие представителя Украины на Евровидении-2025.