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15 березня, 19:03 • 128003 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 12:52 • 118597 перегляди

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Ziferblat підписав контракт на представлення України на Євробаченні-2025

Ziferblat підписав контракт на представлення України на Євробаченні-2025

Київ • УНН

 • 30202 перегляди

Переможці національного відбору гурт Ziferblat представлятиме Україну на Євробаченні-2025 у Базелі.

Переможці національного відбору на Євробачення-2025 - гурт Ziferblat підписав договір на представлення України на пісенному конкурсі "Євробачення" у Швейцарії цього року, повідомили організатори нацвідбору у суботу, пише УНН.

Деталі

"Суспільне Мовлення підписало договір на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2025 з переможцями національного відбору - гуртом Ziferblat. Музиканти представлятимуть Україну на пісенному конкурсі Євробачення", - ідеться у повідомленні.

Україну на "Євробаченні-2025" представить гурт Ziferblat08.02.25, 23:28 • 40691 перегляд

Доповнення

69-й пісенний конкурс "Євробачення" пройде у швейцарському місті Базель. За результатами жеребкування, гурт Ziferblat виступить у першій частині першого півфіналу. 

Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу, 17 травня, а півфінали - 13 та 15 травня 2025 року. 

Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України на Євробаченні-2025.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКультура
shveitsariiaШвейцарія
ukrainaУкраїна

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