Ziferblat підписав контракт на представлення України на Євробаченні-2025
Київ • УНН
Переможці національного відбору гурт Ziferblat представлятиме Україну на Євробаченні-2025 у Базелі.
Переможці національного відбору на Євробачення-2025 - гурт Ziferblat підписав договір на представлення України на пісенному конкурсі "Євробачення" у Швейцарії цього року, повідомили організатори нацвідбору у суботу, пише УНН.
Деталі
"Суспільне Мовлення підписало договір на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2025 з переможцями національного відбору - гуртом Ziferblat. Музиканти представлятимуть Україну на пісенному конкурсі Євробачення", - ідеться у повідомленні.
Україну на "Євробаченні-2025" представить гурт Ziferblat08.02.25, 23:28 • 40691 перегляд
Доповнення
69-й пісенний конкурс "Євробачення" пройде у швейцарському місті Базель. За результатами жеребкування, гурт Ziferblat виступить у першій частині першого півфіналу.
Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу, 17 травня, а півфінали - 13 та 15 травня 2025 року.
Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України на Євробаченні-2025.