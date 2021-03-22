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3 марта, 21:00 • 54338 просмотра

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Жозеп Боррель: Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС

Жозеп Боррель: Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС

Киев  •  УНН

 • 18119 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Руководители МИД государств-членов Евросоюза на заседании Совета ЕС по иностранным делам обсудили Россию и подтвердили, что “пять руководящих принципов” отношений с РФ сохраняют актуальность, сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

“Мы считаем, что Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским Союзом”, — заявил Боррелий в понедельник, 22 марта, после заседания Совета ЕС, на котором, в частности, были введены очередные санкции за нарушение прав человека, распространились еще на двух россиян. Боррель напомнил об этих ограничительные меры, введенные за серьезные злоупотребления в Чечне.

“Однако эта конфронтация также проявляется за пределами ее границ. Российские власти не желают предложить решение этих проблем. Россия возвращает к авторитарному государству, все больше удаляясь от Европейского Союза, и мы должны заключить из этого”, — добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Напомним

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Как сообщалось, 25-26 марта состоится заседание, на котором, как ожидается, будут обсуждаться отношения ЕС с РФ, боррелий назвал “деликатным пунктом”.

Дополнение

В марте 2016 года министры иностранных дел ЕС согласовали “пять принципов” Федерики Могерини по построению отношений с Россией. Во-первых, условием для изменений отношение ЕС к России является полное выполнение минских соглашений, кроме того, Брюссель никогда не признает аннексию Крыма. Во-вторых, Евросоюз усиливать связи с Центральной Азией и другими восточными партнерами. Третье — повышение енеретичнои и стратегической устойчивости ЕС. Четвертое — избирательность взаимодействия с РФ, в приоритете — общие интересы вроде Сирии или Северной Кореи. Пятое — поддержка гражданского общества в России, углубление контактов между людьми с РФ и ЕС, в частности молодежи.

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