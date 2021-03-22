Жозеп Боррель: Росія взяла курс на конфронтацію з ЄС

Цитата

“Ми вважаємо, що Росія взяла курс на конфронтацію з Європейським Союзом”, — заявив Боррель у понеділок, 22 березня, після засідання Ради ЄС, на якому, зокрема, були запроваджені чергові санкції за порушення прав людини, що поширились ще на двох росіян. Боррель нагадав про ці обмежувальні заходи, запроваджені за серйозні зловживання у Чечні.

“Однак ця конфронтація також проявляється за межами її кордонів. Російська влада не бажає запропонувати вирішення цих проблем. Росія повертає до авторитарної держави, дедалі більше віддаляючись від Європейського Союзу, і ми повинні виснувати з цього”, — додав верховний представник ЄС з закордонних справ.

Нагадаємо

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Як повідомлялось, 25-26 березня відбудеться засідання, на якому, як очікується, обговорюватимуться відносини ЄС із РФ, що Боррель назвав “делікатним пунктом”.

Доповнення

У березні 2016 року міністри закордонних справ ЄС узгодили “п’ять принципів” Федеріки Могеріні щодо побудови відносин з Росією. По-перше, умовою для змін ставлення ЄС до Росії є повне виконання мінських угод, крім того, Брюссель ніколи не визнає анексію Криму. По-друге, Євросоюз посилюватиме зв’язки з Центральною Азією та іншими східними партнерами. Третє — підвищення енеретичної та стратегічної стійкості ЄС. Четверте — вибірковість взаємодії з РФ, у пріоритеті — спільні інтереси на кшталт Сирії чи Північної Кореї. П’яте — підтримка громадянського суспільства в Росії, поглиблення контактів між людьми з РФ та ЄС, зокрема молоді.