Лідери ЄС цього тижня обговорять відносини з Росією і Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Лідери Європейського Союзу 25-26 березня зберуться на саміт у форматі відеоконференції, щоб обговорити низку актуальних питань, зокрема пандемію COVID-19, ситуацію в Східному Середземномор'ї і відносини з Росією. Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті Європейської ради, передає УНН.
Цитата:
“25 і 26 березня лідери ЄС зустрінуться в форматі відеоконференції, щоб обговорити заходи реагування на пандемію COVID-19, єдиний ринок, промислову політику, цифрову трансформацію і економіку, ситуацію в Східному Середземномор’ї і відносини з Росією”, — йдеться в порядку денному.
COVID-19
Лідери ЄС, як очікується, проведуть оцінку розгортання кампаній з вакцинації і епідеміологічної ситуації і вжиють скоординовані дії у відповідь на кризу, викликану пандемією.
Східне Середземномор’я
Повідомляється, що лідери також обговорять ситуацію в Східному Середземномор’ї. Очікується, що перед зустріччю Високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки та Єврокомісія представлять звіт про відносини між ЄС і Туреччиною відповідно до висновків Європейської ради в грудні 2020 року.
Росія
Лідери ЄС проведуть стратегічні дебати щодо відносин з Росією, сказано в порядку денному.
Що було раніше
Відзначимо, раніше в березні в ЗМІ з’явилася стаття про те, що деякі високопоставлені європейські чиновники, в тому числі з Німеччини, наполягають на відмові від “войовничої” стратегії в діалозі з Москвою.
Так, пропозиції обговорити можливості для “вибіркової співпраці з Росією” звучали і на зустрічі послів країн-членів ЄС 10 березня, пише Bloomberg. Зокрема, Німеччина хотіла б зробити захист клімату однією з областей для спільної роботи, а Італія виступила за економічне співробітництво. Не виключено, що такі варіанти будуть обговорюватися на саміті ЄС, який пройде 25-26 березня.