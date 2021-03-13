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СМИ: европейские чиновники настаивают на переходе к "менее воинственному" тону в диалоге с Москвой

СМИ: европейские чиновники настаивают на переходе к "менее воинственному" тону в диалоге с Москвой

Киев  •  УНН

 • 19430 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Некоторые высокопоставленные европейские чиновники, в том числе из Германии, настаивают на отказе от "воинственной" стратегии в диалоге с Москвой. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает УНН.

Детали

На фоне разработки новой стратегии ЕС по России, которая должна быть представлена в марте 2021 года, некоторые высокопоставленные европейские чиновники, в том числе из Германии, в частных переговорах настаивают переходе к "менее воинственному" тону в диалоге с Москвой, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в субботу, 13 марта. Другие члены ЕС убеждены, что смягчение позиции по отношению к Кремлю только ухудшит ситуацию, говорится в сообщении.

По сведениям Bloomberg, посол ЕС в Москве - немецкий юрист и дипломат Маркус Эдерер (Markus Ederer) - во время ужина с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем и другими высокопоставленными европейскими чиновниками 8 марта настаивал, что жесткий подход к России "устарел" и чрезмерно привязан к украинскому конфликту.

Пресс-секретарь Борреля Набила Массрали отказалась комментировать эту встречу, отметив, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза едины в том, что пять основных принципов (в отношениях с Россией. - Ред.) продолжают оставаться актуальными, также, как и "необходимость применения широкого подхода к противодействию России, ее сдерживанию, а также взаимодействию с ней там, где это необходимо".

Пять принципов отношений ЕС с Россией

Под пятью основными принципами во взаимоотношениях с Россией подразумеваются полное выполнение мирных соглашений, которые положили конец масштабным боевым действиям на востоке Украины, укрепление связей с бывшими соседями России по Советскому Союзу, противостояние угрозам со стороны России, а также выборочное сотрудничество с РФ по таким темам, как борьба с терроризмом.

Предложения обсудить возможности для "избирательного сотрудничества с Россией" звучали и на встрече послов стран-членов ЕС 10 марта, пишет Bloomberg. В частности, Германия хотела бы сделать защиту климата одной из областей для совместной работы, а Италия выступила за экономическое сотрудничество. Не исключено, что такие варианты будут обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 25-26 марта.

В то же время DW напоминает, что в феврале Жозеп Борелль подвергся в ЕС жесткой критике из-за решения отправиться в Москву, несмотря на ситуацию вокруг ареста оппозиционного политика Алексея Навального. Недовольство многих в Евросоюзе вызвал также тот факт, что Боррель не дал жесткого ответа на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что ЕС является для России "ненадежным партнером".

Ранее

Глава дипломатии Евросоюза Хосеп Боррель считает, что его визит в Москву с 4 по 6 февраля показал отсутствие в России интереса к нормализации отношений с ЕС.

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