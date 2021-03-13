ЗМІ: європейські чиновники наполягають на переході до "менш войовничого" тону в діалозі з Москвою

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На тлі розробки нової стратегії ЄС по Росії, яка повинна бути представлена ​​в березні 2021 року деякі високопоставлені європейські чиновники, в тому числі з Німеччини, в приватних переговорах наполягають переході до "менш войовничого" тону в діалозі з Москвою, пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела в суботу, 13 березня. Інші члени ЄС переконані, що пом'якшення позиції по відношенню до Кремля лише погіршить ситуацію, йдеться в повідомленні.

За відомостями Bloomberg, посол ЄС в Москві - німецький юрист і дипломат Маркус Едерер (Markus Ederer) - під час вечері з верховним представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Боррелем та іншими високопоставленими європейськими чиновниками 8 березня наполягав, що жорсткий підхід до Росії "застарів" і надмірно прив'язаний до українського конфлікту.

Прес-секретар Борреля відмовилася коментувати цю зустріч, зазначивши, що міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу єдині в тому, що п'ять основних принципів (у відносинах з Росією. - Ред.) продовжують залишатися актуальними, також, як і "необхідність застосування широкого підходу до протидії Росії, її стримування, а також взаємодії з нею там, де це необхідно".

П'ять принципів відносин ЄС з Росією

Під п'ятьма основними принципами у взаєминах з Росією маються на увазі повне виконання мирних угод, які поклали край масштабних бойових дій на сході України, зміцнення зв'язків з колишніми сусідами Росії по Радянському Союзу, протистояння загрозам з боку Росії, а також вибіркова співпраця з РФ по таким темам, як боротьба з тероризмом.

Пропозиції обговорити можливості для "виборчої співпраці з Росією" звучали і на зустрічі послів країн-членів ЄС 10 березня, пише Bloomberg. Зокрема, Німеччина хотіла б зробити захист клімату однією з областей для спільної роботи, а Італія виступила за економічне співробітництво. Не виключено, що такі варіанти будуть обговорюватися на саміті ЄС, який пройде 25-26 березня.

У той же час DW нагадує, що у лютому Жозеп Борель піддався в ЄС жорсткій критиці через рішення відправитися в Москву, незважаючи на ситуацію навколо арешту опозиційного політика Олексія Навального. Невдоволення багатьох в Євросоюзі викликав також той факт, що Боррель не дав жорсткої відповіді на слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що ЄС є для Росії "ненадійним партнером".

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Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що його візит до Москви з 4 по 6 лютого показав відсутність у Росії інтересу до нормалізації відносин з ЄС.