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Лидеры ЕС на этой неделе обсудят отношения с Россией и Турцией

Лидеры ЕС на этой неделе обсудят отношения с Россией и Турцией

Киев  •  УНН

 • 14879 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Лидеры Европейского Союза 25-26 марта соберутся на саммит в формате видеоконференции, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, в частности пандемию COVID-19, ситуацию в Восточном Средиземноморье и отношения с Россией. Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте Европейского совета, передает УНН.

Цитата:

"25 и 26 марта лидеры ЕС встретятся в формате видеоконференции, чтобы обсудить меры реагирования на пандемию COVID-19, единый рынок, промышленную политику, цифровую трансформацию и экономику, ситуацию в Восточном Средиземноморье и отношения с Россией", - говорится в повестке дня.

COVID-19

Лидеры ЕС, как ожидается, проведут оценку развертывания кампаний по вакцинации и эпидемиологической ситуации и предпримут скоординированные действия в ответ на кризис, вызванный пандемией.

Восточное Средиземноморье

Сообщается, что лидеры также обсудят ситуацию в Восточном Средиземноморье. Ожидается, что перед встречей Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссия представят отчет об отношениях между ЕС и Турцией согласно выводам Европейского совета в декабре 2020 года.

Россия

Лидеры ЕС проведут стратегические дебаты об отношениях с Россией, говорится в повестке дня.

Что было ранее

Отметим, ранее в марте в СМИ появилась статья о том, что некоторые высокопоставленные европейские чиновники, в том числе из Германии, настаивают на отказе от "воинственной" стратегии в диалоге с Москвой.

Так, предложения обсудить возможности для "избирательного сотрудничества с Россией" звучали и на встрече послов стран-членов ЕС 10 марта, пишет Bloomberg. В частности, Германия хотела бы сделать защиту климата одной из областей для совместной работы, а Италия выступила за экономическое сотрудничество. Не исключено, что такие варианты будут обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 25-26 марта.

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