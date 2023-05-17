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Жестокое убийство супругов киевлян и их 4-летнего сына в Черниговской области: суд арестовал трех подозреваемых

Киев • УНН

 • 1201784 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Суд арестовал трех подозреваемых в убийстве супругов киевлян и их четырехлетнего сына в Черниговской области, которое произошло 14 мая, без права внесения залогов. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, информирует УНН со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

Цитата

"Содержание под стражей сроком 60 суток без права внесения залога – такие меры пресечения суд избрал организатору заблаговременно спланированного тройного убийства и двум его сообщникам", - говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители отмечают, что 14 мая около полуночи в полицию Киева поступило сообщение об исчезновении 30-летнего мужчины, его 28-летней жены и их 4-летнего сына. Было известно, что утром супруги вместе с ребенком поехали в Черниговскую область для покупки машины, после обеда связь с ними оборвалась.

Сообщается, что полиция обнаружила расстрелянную и сожженную машину киевлян, спрятанную в лесополосе между засеянными полями вблизи одного из сел Корюковского района Черниговской области. Во время ее осмотра стражи порядка насчитали свыше двух десятков отверстий от пуль. После поисков и прочесывания территории вблизи обстрелянной машины они нашли место, где были закопаны тела жертв с признаками насильственной смерти. 

Полицейские установили, что 22-летний "продавец автомобиля", к которому ехали супруги, спланировал убийство и вооруженное нападение.

"Он выезжал на место, где планировал расправиться с покупателями, и заранее определил, где закопает тела и куда отгонит для сожжения машину своих жертв. При этом использовал авто отца своей сообщницы, на которое установил "левые" номера. Для реализации своих преступных планов мужчина привлек двух своих знакомых - 27-летнего мужчину и 20-летнюю женщину. Все трое - жители Корюковского района Черниговщины", - сообщает Нацполиция.

На следующий день после совершения преступления, отмечают правоохранители, за отобранные у убитых киевлян деньги организатор приобрел себе авто, еще по 25 тысяч гривен заплатил своим сообщникам за "помощь". Полицейские сообщили, что за сутки установили места пребывания фигурантов и провели обыски, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, в частности окровавленную одежду и автомат Калашникова, из которого расстреляли семью.

Во вторник, 16 мая, следователи полиции Черниговской области под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры вручили фигурантам сообщения о подозрении в умышленном убийстве.

Напомним

Полицейские Харьковской области пресекли незаконный “бизнес” отца с сыном, которые продавали оружие через интернет.

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