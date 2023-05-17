Жестокое убийство супругов киевлян и их 4-летнего сына в Черниговской области: суд арестовал трех подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Суд арестовал трех подозреваемых в убийстве супругов киевлян и их четырехлетнего сына в Черниговской области, которое произошло 14 мая, без права внесения залогов. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, информирует УНН со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.
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"Содержание под стражей сроком 60 суток без права внесения залога – такие меры пресечения суд избрал организатору заблаговременно спланированного тройного убийства и двум его сообщникам", - говорится в сообщении.
Детали
Правоохранители отмечают, что 14 мая около полуночи в полицию Киева поступило сообщение об исчезновении 30-летнего мужчины, его 28-летней жены и их 4-летнего сына. Было известно, что утром супруги вместе с ребенком поехали в Черниговскую область для покупки машины, после обеда связь с ними оборвалась.
Сообщается, что полиция обнаружила расстрелянную и сожженную машину киевлян, спрятанную в лесополосе между засеянными полями вблизи одного из сел Корюковского района Черниговской области. Во время ее осмотра стражи порядка насчитали свыше двух десятков отверстий от пуль. После поисков и прочесывания территории вблизи обстрелянной машины они нашли место, где были закопаны тела жертв с признаками насильственной смерти.
Полицейские установили, что 22-летний "продавец автомобиля", к которому ехали супруги, спланировал убийство и вооруженное нападение.
"Он выезжал на место, где планировал расправиться с покупателями, и заранее определил, где закопает тела и куда отгонит для сожжения машину своих жертв. При этом использовал авто отца своей сообщницы, на которое установил "левые" номера. Для реализации своих преступных планов мужчина привлек двух своих знакомых - 27-летнего мужчину и 20-летнюю женщину. Все трое - жители Корюковского района Черниговщины", - сообщает Нацполиция.
На следующий день после совершения преступления, отмечают правоохранители, за отобранные у убитых киевлян деньги организатор приобрел себе авто, еще по 25 тысяч гривен заплатил своим сообщникам за "помощь". Полицейские сообщили, что за сутки установили места пребывания фигурантов и провели обыски, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, в частности окровавленную одежду и автомат Калашникова, из которого расстреляли семью.
Во вторник, 16 мая, следователи полиции Черниговской области под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры вручили фигурантам сообщения о подозрении в умышленном убийстве.
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