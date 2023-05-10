Автомати АКМС-74 та гранатомети: на Харківщині батько із сином продавали зброю через інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Поліцейські Харківщини припинили незаконний “бізнес” батька з сином, які продавали зброю через інтернет. Аби не було збоїв і все працювало, як годинник, залучили до злочинної діяльності ще чотирьох громадян, які поштою відправляли замовлення “клієнтам” по всій Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.
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«Правоохоронці встановили, що організував незаконний «бізнес» 47-річний чоловік, а його найближчими помічниками були син і двоє знайомих. При цьому встановлено, що вони зберігали зброю не лише вдома, а й облаштували склад на обійсті сусідів, які вже давно не живуть у будинку. Крім того, поліцейські встановили інші злочинні зв’язки фігурантів: ще двоє зловмисників купували зброю в організаторів і готували її для подальшого перепродажу», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що поліцейські задокументували, що чоловіки реалізували великокаліберний кулемет, понад півтори тисячі патронів, автомати АКМС-74, протитанкові та підствольний гранатомети, гранати Ф-1.
Так, під час санкціонованих обшуків у Дніпропетровській, Київській областях, місті Києві та Полтаві за місцями мешкання зловмисників, у їх автомобілях та гаражних приміщеннях правоохоронці вилучили величезний арсенал зброї та боєприпасів: ручний протитанковий вогнемет, кулемети, автоматичну зброю, гранатомети, гвинтівки з оптичним прицілом, гранати, ножі, рушниці, ножі, тисячі патронів, комплектуючі до зброї, а також гроші, здобуті злочинним шляхом.
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«Усіх фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Після проведення всіх необхідних слідчих заходів можлива додаткова кваліфікація їхніх дій», - інформує поліція.
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Зазначається, що п’ятьом підозрюваним суд уже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще один їхній спільник знаходитиметься під домашнім арештом.
Окрім того, поліцейські продовжують проводити оперативно-розшукові заходи для встановлення джерела походження вилучених предметів і коло можливих спільників затриманих.