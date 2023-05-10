Автомати АКМС-74 та гранатомети: на Харківщині батько із сином продавали зброю через інтернет

КИЇВ. 10 травня. УНН. Поліцейські Харківщини припинили незаконний “бізнес” батька з сином, які продавали зброю через інтернет. Аби не було збоїв і все працювало, як годинник, залучили до злочинної діяльності ще чотирьох громадян, які поштою відправляли замовлення “клієнтам” по всій Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.