Автоматы АКМС-74 и гранатометы: на Харьковщине отец с сыном продавали оружие через интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Полицейские Харьковщины прекратили незаконный “бизнес” отца с сыном, которые продавали оружие через интернет. Чтобы не было сбоев и все работало, как часы, привлекли к преступной деятельности еще четырех граждан, которые по почте отправляли заказы “клиентам” по всей Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.
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«Правоохранители установили, что организовал незаконный «бизнес» 47-летний мужчина, а его ближайшими помощниками были сын и двое знакомых. При этом установлено, что они хранили оружие не только дома, но и обустроили склад во дворе соседей, которые уже давно не живут в доме. Кроме того, полицейские установили другие преступные связи фигурантов: еще двое злоумышленников покупали оружие у организаторов и готовили его для дальнейшей перепродажи», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что полицейские задокументировали, что мужчины реализовали крупнокалиберный пулемет, более полутора тысяч патронов, автоматы АКМС-74, противотанковые и подствольный гранатометы, гранаты Ф-1.
Так, во время санкционированных обысков в Днепропетровской, Киевской областях, городе Киеве и Полтаве по местам проживания злоумышленников, в их автомобилях и гаражных помещениях правоохранители изъяли огромный арсенал оружия и боеприпасов: ручной противотанковый огнемет, пулеметы, автоматическое оружие, гранатометы, винтовки с оптическим прицелом, гранаты, ножи, ружья, ножи, тысячи патронов, комплектующие к оружию, а также деньги, добытые преступным путем.
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«Всех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. После проведения всех необходимых следственных мероприятий возможна дополнительная квалификация их действий», - информирует полиция.
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Отмечается, что пятерым подозреваемым суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей, еще один их сообщник будет находиться под домашним арестом.
Кроме того, полицейские продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия для установления источника происхождения изъятых предметов и круг возможных сообщников задержанных.