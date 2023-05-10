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Автоматы АКМС-74 и гранатометы: на Харьковщине отец с сыном продавали оружие через интернет

Киев • УНН

 • 1322187 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Полицейские Харьковщины прекратили незаконный “бизнес” отца с сыном, которые продавали оружие через интернет. Чтобы не было сбоев и все работало, как часы, привлекли к преступной деятельности еще четырех граждан, которые по почте отправляли заказы “клиентам” по всей Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Цитата

«Правоохранители установили, что организовал незаконный «бизнес» 47-летний мужчина, а его ближайшими помощниками были сын и двое знакомых. При этом установлено, что они хранили оружие не только дома, но и обустроили склад во дворе соседей, которые уже давно не живут в доме. Кроме того, полицейские установили другие преступные связи фигурантов: еще двое злоумышленников покупали оружие у организаторов и готовили его для дальнейшей перепродажи», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что полицейские задокументировали, что мужчины реализовали крупнокалиберный пулемет, более полутора тысяч патронов, автоматы АКМС-74, противотанковые и подствольный гранатометы, гранаты Ф-1.

Так, во время санкционированных обысков в Днепропетровской, Киевской областях, городе Киеве и Полтаве по местам проживания злоумышленников, в их автомобилях и гаражных помещениях правоохранители изъяли огромный арсенал оружия и боеприпасов: ручной противотанковый огнемет, пулеметы, автоматическое оружие, гранатометы, винтовки с оптическим прицелом, гранаты, ножи, ружья, ножи, тысячи патронов, комплектующие к оружию, а также деньги, добытые преступным путем.

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«Всех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. После проведения всех необходимых следственных мероприятий возможна дополнительная квалификация их действий», - информирует полиция.

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Отмечается, что пятерым подозреваемым суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей, еще один их сообщник будет находиться под домашним арестом.

Кроме того, полицейские продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия для установления источника происхождения изъятых предметов и круг возможных сообщников задержанных.

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