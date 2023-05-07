У столиці в квартирі вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Деснянському районі столиці в квартирі вибухнула граната. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену поліцією Києва.
Деталі
Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація, що у квартирі на вулиці Лісківській вибухнула граната. За вказаною адресою виїхали правоохоронці та лікарі.
«За попередньою інформацією, боєприпас здетонував через необережне поводження. Потерпілих внаслідок цієї події нема. Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.