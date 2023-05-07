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В столице в квартире взорвалась граната

В столице в квартире взорвалась граната

Киев • УНН

 • 1903453 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Деснянском районе столицы в квартире взорвалась граната. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную полицией Киева.

Детали

Сегодня в полицию Киева поступила информация, что в квартире на улице Лесковской взорвалась граната. По указанному адресу выехали правоохранители и врачи.

«По предварительной информации, боеприпас сдетонировал из-за неосторожного обращения. Пострадавших в результате этого события нет. Мужчину, который незаконно хранил гранату, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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