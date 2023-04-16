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У Києві затримано чоловіка, який кинув у людей гранату

У Києві затримано чоловіка, який кинув у людей гранату

Київ • УНН

 • 1378037 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Столичні правоохоронці повідомили, що затримали чоловіка, який кинув у людей гранату. Причиною такого вчинку чоловіка стали ревнощі, повідомляє УНН.

Киянин через ревнощі намагався вбити свою знайому та її товариша. Оперативні співробітники за силової підтримки бійців КОРД затримали винуватця за місцем проживання, а слідчі зібрали докази його вини. За скоєний злочин зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Деталі

Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Милославській стався вибух, внаслідок якого було травмовано двох осіб.

Начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Микола Мазуров розповів, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство двох осіб:

«Для розшуку та затримання зловмисника у Києві було введено спеціальну поліцейську операцію. Ми провели першочергові слідчі дії та встановили, що порушник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком та через ревнощі кинув у їх бік гранату. З тілесними ушкодженнями медики госпіталізували 33-річну потерпілу та її 37-річного знайомого, а слідчі вилучили з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу».

Правоохоронці встановили особу зловмисника та за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали його за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 34-річний місцевий мешканець.

«За цим фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 15, пункту першого частини другої статті 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення. Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Триває досудове розслідування», — додав Микола Мазуров.

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