В Киеве задержан мужчина, который бросил в людей гранату

Киевлянин из-за ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища. Оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов КОРД задержали виновника по месту жительства, а следователи собрали доказательства его вины. За совершенное преступление злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Детали

Вчера вечером в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Милославской произошел взрыв, в результате которого были травмированы два человека.

Начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Николай Мазуров рассказал, что правоохранители начали уголовное производство по факту покушения на убийство двух человек:

«Для розыска и задержания злоумышленника в Киеве была введена специальная полицейская операция. Мы провели первоочередные следственные действия и установили, что нарушитель увидел на улице свою знакомую с мужчиной и из-за ревности бросил в их сторону гранату. С телесными повреждениями медики госпитализировали 33-летнюю потерпевшую и ее 37-летнего знакомого, а следователи изъяли с места совершения преступления фрагменты боеприпаса».

Правоохранители установили личность злоумышленника и при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали его по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый 34-летний местный житель.

«По данному факту мы начали уголовное производство по части второй статьи 15, пункта первого части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. Продолжается досудебное расследование», — добавил Николай Мазуров.