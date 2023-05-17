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Жорстоке вбивство подружжя киян та їхнього 4-річного сина на Чернігівщині: суд заарештував трьох підозрюваних

Київ • УНН

 • 1201785 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Суд заарештував трьох підозрюваних у вбивстві подружжя киян та їх чотирирічного сина у Чернігівській області, яке сталося 14 травня, без права внесення застав. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення, інформує УНН з посиланням на сайт Національної поліції України.

Цитата

"Тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави – такі запобіжні заходи суд обрав організатору завчасно спланованого потрійного вбивства і двом його спільникам", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Правоохоронці зазначають, що 14 травня близько півночі до поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річного чоловіка, його 28-річної дружини та їхнього 4-річного сина. Було відомо, що зранку подружжя разом із дитиною поїхало у Чернігівську область для покупки машини, пообіді зв’язок з ними обірвався.

Повідомляється, що поліція виявила розстріляну і спалену автівку киян, заховану в лісосмузі між засіяними полями поблизу одного із сіл Корюківського району Чернігівщини. Під час її огляду правоохоронці нарахували понад два десятки отворів від куль. Після пошуків і прочісування території поблизу обстріляної машини вони знайшли місце, де були закопані тіла жертв з ознаками насильницької смерті. 

Поліцейські встановили, що 22-річний "продавець автомобіля", до якого їхало подружжя, спланував убивство та озброєний напад.

"Він виїздив на місце, де планував розправитися з покупцями, та заздалегідь визначив, де закопає тіла і куди віджене для спалення машину своїх жертв. При цьому використовував авто батька своєї спільниці, на яке встановив "ліві" номери. Для реалізації своїх злочинних планів чоловік залучив двох своїх знайомих - 27-річного чоловіка та 20-річну жінку. Всі троє - мешканці Корюківського району Чернігівщини", - повідомляє Нацполіція.

Наступного дня після скоєння злочину, зазначають правоохоронці, за відібрані у вбитих киян гроші організатор придбав собі авто, ще по 25 тисяч гривень заплатив своїм спільникам за "допомогу". Поліцейські повідомили, що за добу встановили місця перебування фігурантів та провели обшуки, в ході яких вилучили речові докази, зокрема закривавлений одяг і автомат Калашникова, з якого розстріляли сім’ю.

У вівторок, 16 травня, слідчі поліції Чернігівської області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури вручили фігурантам повідомлення про підозру в умисному вбивстві.

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