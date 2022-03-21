Житомирскую область впервые обстреляли из "Градов": погибли трое военных и один гражданский

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"Вчера по предварительным данным враг применил "Грады". Они были выпущены по Народицкой территориальной общине, населенный пункт Селец. К сожалению, погибли трое военнослужащих и один гражданский человек. Стреляют на севере области", - рассказал Бунечко.

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20 марта оккупанты авиадударом по Житомирской области повредили 13 зданий и травмировали трех человек.