Житомирскую область впервые обстреляли из "Градов": погибли трое военных и один гражданский
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Российские оккупанты впервые применили "Грады" в Житомирской области, они были выпущены по Народицкой территориальной общине. Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в видеообращении, передает корреспондент УНН.
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"Вчера по предварительным данным враг применил "Грады". Они были выпущены по Народицкой территориальной общине, населенный пункт Селец. К сожалению, погибли трое военнослужащих и один гражданский человек. Стреляют на севере области", - рассказал Бунечко.
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20 марта оккупанты авиадударом по Житомирской области повредили 13 зданий и травмировали трех человек.