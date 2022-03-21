Житомирщину вперше обстріляли з "Градів": загинуло троє військових та один цивільний
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські окупанти вперше застосували "Гради" в Житомирській області, їх було випущено по Народицькій територіальній громаді. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Вчора за попередніми даними ворог застосував "Гради". Їх було випущено по Народицькій територіальній громаді, населений пункт Селець. На жаль, загинуло троє військовослужбовців та одна цивільна особа. Стріляють на півночі області", - розповів Бунечко.
Доповнення
20 березня окупанти авіадударом по Житомирській області пошкодили 13 будівель та травмували трьох людей.