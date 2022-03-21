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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 53295 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Житомирщину вперше обстріляли з "Градів": загинуло троє військових та один цивільний

Житомирщину вперше обстріляли з "Градів": загинуло троє військових та один цивільний

Київ • УНН

 • 144799 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські окупанти вперше застосували "Гради" в Житомирській області, їх було випущено по Народицькій територіальній громаді. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Вчора за попередніми даними ворог застосував "Гради". Їх було випущено по Народицькій територіальній громаді, населений пункт Селець. На жаль, загинуло троє військовослужбовців та одна цивільна особа. Стріляють на півночі області", - розповів Бунечко.

Доповнення

20 березня окупанти авіадударом по Житомирській області пошкодили 13 будівель та травмували трьох людей.

Українські Національні Новини

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