Житомирщину вперше обстріляли з "Градів": загинуло троє військових та один цивільний

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"Вчора за попередніми даними ворог застосував "Гради". Їх було випущено по Народицькій територіальній громаді, населений пункт Селець. На жаль, загинуло троє військовослужбовців та одна цивільна особа. Стріляють на півночі області", - розповів Бунечко.

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20 березня окупанти авіадударом по Житомирській області пошкодили 13 будівель та травмували трьох людей.