Жилье как объект инвестирования: какую квартиру лучше выбрать

По мнению экспертов, проще всего купить квартиру в начале строительства и затем перепродать, когда дом будет сдан в эксплуатацию. За это время квадратные метры вполне могут подорожать на 30-40%.

"Такая инвестиция может приносить от 13% до 18% в год. Но здесь важен правильный подход к выбору объекта, сроки сдачи дома, спрос на жилье в конкретном районе", - заявил эксперт по недвижимости Андрей Романов.

При чем эксперты отмечают, что однокомнатные квартиры - это как раз самый ходовой и, по сути, беспроигрышный вариант для инвесторов. Это же подтверждают и сами застройщики. Как рассказала УНН директор Департамента продаж и маркетинга ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова, именно однушки чаще всего покупают как объект инвестиций. Она пояснила, что выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства - тогда и выбор планировок больше, и цена ниже. На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже “вторички” - до 40%. При этом, “Киевгорстрой” представляет такие условия, при которых инвестировать можно, имея лишь 30% от стоимости жилья. Недостающую сумму можно выплачивать в рассрочку.

На сегодняшний день, по мнению аналитиков, инвестирование в жилье по доходности ничем не уступает доходности гривневых депозитов в надежных банках, а возможно даже превосходит.