Житло як об'єкт інвестування: яку квартиру краще вибрати
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Первинне житло є цікавим для тих, хто розглядає його як об'єкт інвестиції. Експерт розповів, у яке саме житло найкраще інвестувати, повідомляє УНН з посиланням на журнал Корреспондент.
На думку експертів, найпростіше купити квартиру на початку будівництва і потім перепродати, коли будинок буде зданий в експлуатацію. За цей час квадратні метри цілком можуть подорожчати на 30-40%.
"Така інвестиція може приносити від 13% до 18% в рік. Але тут важливий правильний підхід до вибору об'єкта, строків здачі будинку, попиту на житло в конкретному районі", - заявив експерт з нерухомості Андрій Романов.
При чому експерти відзначають, що однокімнатні квартири - це якраз найбільш ходовий і, по суті, безпрограшний варіант для інвесторів. Це ж підтверджують і самі забудовники. Як розповіла УНН директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, саме однушки найчастіше купують як об'єкт інвестицій. Вона пояснила, що найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більше, і ціна нижча. На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. При цьому, "Київміськбуд" представляє такі умови, при яких інвестувати можна, маючи лише 30% від вартості житла. Відсутню суму можна виплачувати в розстрочку.
На сьогоднішній день, на думку аналітиків, інвестування в житло по прибутковості нічим не поступається прибутковості гривневих депозитів у надійних банках, а можливо навіть перевершує.