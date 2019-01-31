Жителям Донбасса необходимо 162 млн долларов помощи - координатор системы ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Для оказания помощи и обеспечения защиты наиболее незащищенных людей на востоке Украины в 2019 году необходимо 162 млн долларов США. Об этом сказала координатор системы ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани во время брифинга, передает УНН.
"План, который мы инициируем сегодня, предусматривает использование 162 млн долларов для оказания помощи 2,3 млн украинцев, проживающих по обе стороны линии разграничения", - сказала Лубрани.
Как сообщал УНН, Красный крест передал 57 тонн гумпомощи жителям ОРДЛО.
Напомним, ЮНИСЕФ требует 21 млн долл. для помощи детям с Донбасса.
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Ранее, Красный Крест направил в Донецкую область химвещества для очистки воды.