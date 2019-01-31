Жителям Донбасса необходимо 162 млн долларов помощи - координатор системы ООН

КИЕВ. 31 января. УНН. Для оказания помощи и обеспечения защиты наиболее незащищенных людей на востоке Украины в 2019 году необходимо 162 млн долларов США. Об этом сказала координатор системы ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани во время брифинга, передает УНН.