Червоний хрест передав 57 тонн гумдопомоги жителям ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Вантажівки з продуктовими наборами та будівельними матеріалами загальною вагою 57 тонн жителям окупованих території передав Міжнародний комітет Червоного Хреста, повідомляє УНН з посилання на ДПСУ.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідувало 6 вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донецької та Луганської областей направлено гуманітарну допомогу, продуктові набори та будівельні матеріали, загальною вагою 57 тонн", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, ЮНІСЕФ в Україні вимагає 21,1 млн доларів США для забезпечення потреб сімей, які мешкають у зоні конфлікту на Донбасі.
Не лише добрими справами відрізнився передостанній день січня на КПВВ "Новотроїцьке". Співробітники зазначеного пункту пропуску разом із колегами з КПВВ "Майорське" запобігли двом спробам незаконно провести партії планшетів, аксесуарів та серверного обладнання. Загальна вартість товарів становить 110 тисяч гривень. Наразі усю техніку та аксесуари вилучила фіскальна служба до винесення правового рішення. Нагадаємо, раніше затримано громадян України, які намагалися провести контрабанду для шахтарів.
Чимало товарів з України без належного оформлення потрапляє на окуповані території і продається там за завищеними цінами.