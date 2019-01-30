ЮНИСЕФ требует 21 млн долл. для помощи детям с Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине ЮНИСЕФ требует 21,1 млн долл. США для обеспечения потребностей пораженных конфликтом семей, проживающих в пределах 20 км с обеих сторон линии разграничения на Донбассе, ситуация является особенно острой для 400 тысяч детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Детского фонда ООН.
"В Украине ЮНИСЕФ требует 21,1 млн долл. США для обеспечения потребностей пораженных конфликтом семей и детей, проживающих в пределах 20 км с обеих сторон линии разграничения. Эти средства позволят ЮНИСЕФ выполнить свои ключевые обязательства по предоставлению гуманитарной помощи детям, обеспечению доступа к образованию, психосоциальной поддержке, воде и санитарии, обучению по вопросам минной опасности, охране материнского и детского здоровья и предоставлении услуг в связи с ВИЧ/СПИДом", - указывает детский фонд ООН.
В целом же ЮНИСЕФ отмечает, что необходимо почти 4 млрд долл. для оказания неотложной помощи 41 миллиону детей в мире.
"В гуманитарной программе действий ЮНИСЕФ для детей определены потребности Фонда на 2019 год, которые позволят предоставить 41 миллиону детей доступ к чистой питьевой воде, питанию, образованию, здравоохранению и защите детей в 59 странах мира. Именно поэтому для оказания им помощи ЮНИСЕФу необходимы 3,9 млрд долл. США", - отмечает международная организация.
По оценкам ЮНИСЕФ, более 34 миллиона детей, живущих в условиях конфликтов или чрезвычайных ситуаций, не получают необходимой защиты, в том числе 6,6 миллиона детей в Йемене, 5,5 миллиона детей в Сирии и 4 миллиона детей в Демократической Республике Конго.
Как сообщал УНН, в прошлом году в Европу мигрировали 23 тысячи детей.