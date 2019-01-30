ЮНИСЕФ требует 21 млн долл. для помощи детям с Донбасса

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 89520 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104540 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 139738 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137312 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132729 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126619 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165146 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117962 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ЮНИСЕФ требует 21 млн долл. для помощи детям с Донбасса

ЮНИСЕФ требует 21 млн долл. для помощи детям с Донбасса

Киев  •  УНН

 • 9188 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине ЮНИСЕФ требует 21,1 млн долл. США для обеспечения потребностей пораженных конфликтом семей, проживающих в пределах 20 км с обеих сторон линии разграничения на Донбассе, ситуация является особенно острой для 400 тысяч детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Детского фонда ООН.

"В Украине ЮНИСЕФ требует 21,1 млн долл. США для обеспечения потребностей пораженных конфликтом семей и детей, проживающих в пределах 20 км с обеих сторон линии разграничения. Эти средства позволят ЮНИСЕФ выполнить свои ключевые обязательства по предоставлению гуманитарной помощи детям, обеспечению доступа к образованию, психосоциальной поддержке, воде и санитарии, обучению по вопросам минной опасности, охране материнского и детского здоровья и предоставлении услуг в связи с ВИЧ/СПИДом", - указывает детский фонд ООН.

В целом же ЮНИСЕФ отмечает, что необходимо почти 4 млрд долл. для оказания неотложной помощи 41 миллиону детей в мире.

"В гуманитарной программе действий ЮНИСЕФ для детей определены потребности Фонда на 2019 год, которые позволят предоставить 41 миллиону детей доступ к чистой питьевой воде, питанию, образованию, здравоохранению и защите детей в 59 странах мира. Именно поэтому для оказания им помощи ЮНИСЕФу необходимы 3,9 млрд долл. США", - отмечает международная организация.

По оценкам ЮНИСЕФ, более 34 миллиона детей, живущих в условиях конфликтов или чрезвычайных ситуаций, не получают необходимой защиты, в том числе 6,6 миллиона детей в Йемене, 5,5 миллиона детей в Сирии и 4 миллиона детей в Демократической Республике Конго.

Как сообщал УНН, в прошлом году в Европу мигрировали 23 тысячи детей.

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