ЮНІСЕФ потребує 21 млн дол. для допомоги дітям з Донбасу

КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні ЮНІСЕФ потребує 21,1 млн дол. США для забезпечення потреб уражених конфліктом сімей, що проживають у межах 20 км з обох сторін лінії розмежування на Донбасі, ситуація є особливо гострою для 400 тисяч дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Дитячого фонду ООН.