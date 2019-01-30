ЮНІСЕФ потребує 21 млн дол. для допомоги дітям з Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні ЮНІСЕФ потребує 21,1 млн дол. США для забезпечення потреб уражених конфліктом сімей, що проживають у межах 20 км з обох сторін лінії розмежування на Донбасі, ситуація є особливо гострою для 400 тисяч дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Дитячого фонду ООН.
"В Україні ЮНІСЕФ потребує 21,1 млн дол. США для забезпечення потреб уражених конфліктом сімей і дітей, що проживають у межах 20 км з обох сторін лінії розмежування. Ці кошти дозволять ЮНІСЕФ виконати свої ключові зобов’язання щодо надання гуманітарної допомоги дітям, забезпечення доступу до освіти, психосоціальної підтримки, води та санітарії, навчання з питань мінної небезпеки, охорони материнського та дитячого здоров’я та надання послуг у зв’язку з ВІЛ/СНІДом", - вказує дитячий фонд ООН.
Загалом ЮНІСЕФ зазначає, що потребує майже 4 млрд дол. для надання невідкладної допомоги 41 мільйону дітей у світі.
"У гуманітарній програмі дій ЮНІСЕФ для дітей визначено потреби Фонду на 2019 рік, які дозволять надати 41 мільйону дітей доступ до чистої питної води, харчування, освіти, охорони здоров’я та захисту дітей у 59 країнах світу. Саме тому для надання їм допомоги ЮНІСЕФ потребує 3,9 млрд дол. США", - зазначає міжнародна організація.
За оцінками ЮНІСЕФ, понад 34 мільйона дітей, що живуть в умовах конфліктів або надзвичайних ситуацій, не отримують необхідного захисту, у тому числі 6,6 мільйона дітей у Ємені, 5,5 мільйона дітей у Сирії та 4 мільйони дітей у Демократичній Республіці Конго.
Як повідомляв УНН, минулого року до Європи мігрували 23 тисячі дітей.