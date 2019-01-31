Красный крест передал 57 тонн гумдопомогы жителям ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Грузовики с продуктовыми наборами и строительными материалами общим весом 57 тонн жителям оккупированных территории передал Международный комитет Красного Креста, сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины проследовало 6 грузовиков от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено гуманитарную помощь, продуктовые наборы и строительные материалы, общим весом 57 тонн", - говорится в сообщении.
Напомним, ЮНИСЕФ в Украине требует 21100000 долларов США для обеспечения потребностей семей, проживающих в зоне конфликта на Донбассе.
Не только добрыми делами отличился предпоследний день января на КПВВ "Новотроицкое". Сотрудники указанного пункта пропуска вместе с коллегами из КПВВ "Майорское" предотвратили две попытки незаконно провести партии планшетов, аксессуаров и серверного оборудования. Общая стоимость товаров составляет 110 000 гривен. Сейчас всю технику и аксессуары изъяла фискальная служба до вынесения правового решения. Напомним, ранее задержаны граждане Украины, которые пытались провести контрабанду для шахтеров.
Немало товаров из Украины без надлежащего оформления попадает на оккупированные территории и продается там по завышенным ценам.