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Червоний Хрест направив на Донеччину хімречовини для очистки води

Київ • УНН

 • 7306 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста направив жителям Донецької області 200 тонн сульфат алюмінію для очищення води, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.

Червоний Хрест направив на Донеччину хімречовини для очистки води

“Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 10 вантажівок від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області сульфат алюмінію для очищення води загальною вагою 200 тонн”, — розповіли прикордонники.

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Нагадаємо, 29 листопада Міжнародний Червоний Хрест відправив на окуповані території Донбасу понад 500 тонн гуманітарного вантажу.

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