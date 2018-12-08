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Красный Крест направил в Донецкую область химвещества для очистки воды

Киев • УНН

 • 7306 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Международный комитет Красного Креста направил жителям Донецкой области 200 тонн сульфат алюминия для очистки воды, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Красный Крест направил в Донецкую область химвещества для очистки воды

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины последовали 10 грузовиков от Миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области сульфат алюминия для очистки воды общим весом 200 тонн", - рассказали пограничники.

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Напомним, 29 ноября Международный Красный Крест отправил на оккупированные территории Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза.

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