Красный Крест направил в Донецкую область химвещества для очистки воды

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины последовали 10 грузовиков от Миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области сульфат алюминия для очистки воды общим весом 200 тонн", - рассказали пограничники.

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Напомним, 29 ноября Международный Красный Крест отправил на оккупированные территории Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза.