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Червоний Хрест відправив на Донбас понад 500 тонн гуманітарки

Червоний Хрест відправив на Донбас понад 500 тонн гуманітарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міжнародний Червоний Хрест відправив на окуповані території Донбасу понад 500 тонн гуманітарного вантажу. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.

“Через КПВВ „Новотроїцьке“ до тимчасово окупованої території України прослідувало 24 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Загалом оформлено майже 517 тонн вантажу”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 23 листопада через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” направлено 21 вантажівку з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Місії синодального відділу УПЦ у справах сім’ї для непідконтрольної частини Донбасу.

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