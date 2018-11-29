Красный Крест отправил на Донбасс более 500 тонн гуманитарки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Международный Красный Крест отправил на оккупированные территории Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины проследовало 24 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. В общем оформлено почти 517 тонн груза", - говорится в сообщении.
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Напомним, 23 ноября через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" направлено 21 грузовик с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Миссии синодального отдела УПЦ по делам семьи для неподконтрольной части Донбасса.