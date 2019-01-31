Жителям Донбасу необхідно 162 млн доларів допомоги - координатор системи ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Для надання допомоги та забезпечення захисту найбільш незахищених людей на сході України у 2019 році необхідно 162 млн доларів США. Про це сказала координатор системи ООН та координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані під час брифінгу, передає УНН.
"План, який ми ініціюємо сьогодні, передбачає використання 162 млн доларів для надання допомоги 2,3 млн українців, що проживають по обидві сторони лінії розмежування", - сказала Лубрані.
Як повідомляв УНН, Червоний хрест передав 57 тонн гумдопомоги жителям ОРДЛО.
Нагадаємо, ЮНІСЕФ потребує 21 млн дол. для допомоги дітям з Донбасу.
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Раніше, Червоний Хрест направив на Донеччину хімречовини для очистки води.