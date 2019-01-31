Жителям Донбасу необхідно 162 млн доларів допомоги - координатор системи ООН

КИЇВ. 31 січня. УНН. Для надання допомоги та забезпечення захисту найбільш незахищених людей на сході України у 2019 році необхідно 162 млн доларів США. Про це сказала координатор системи ООН та координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані під час брифінгу, передає УНН.