Жители Погребов Киевской области эвакуированы из-за подтопления, ситуация не критическая - комментарий ГСЧС

Цитата

"По состоянию на сейчас есть подтопления в Вышгородском, Броварском районе и частично Бучанском. В Вышгородском районе вблизи села Осещина, в Броварском - вблизи села Погребы и Зазимье... Ситуация (в Погребах, - ред.) такая же как и вчера. Но всех людей, которые нуждались, вывезли и эвакуировали. Сегодня там уже нет критической ситуации, именно угрозы жизни людям", - рассказала пресс-секретарь.

Рубан добавила, что спасатели продолжают выезжать на места и обрабатывать поступающие заявки. Следовательно, вчера, 16 марта, работники ГСЧС осуществляли выезд в дома вблизи Погребов, где были локальные подтопления, сегодня - в село Осещина.

Дополнение

Гидрометеорологический центр сообщил, что сейчас наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заявил, что в Киеве пик паводков прогнозируют 22 апреля.

Напомним

Село Погребы Киевской области частично ушло под воду, по состоянию на 17 апреля подтопленными остаются 10 приусадебных участков.