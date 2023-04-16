Підняття рівня води в річках спостерігається на території 8 областей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Станом на ранок 16 квітня за інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей, повідомляє УНН.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на даний час гідрологічна ситуація контрольована.
Деталі
Залишаються підтоплені 916 дворогосподарств (городи, подвір’я) та підтоплено 225 будинків, з них 187 дачних. У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.
Рятувальники проводять відкачку води (відкачано 10 тис. 570 м куб. води з 79 домогосподарств), а також забезпечують підвіз питної води та харчів.
Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.
У Чернігівську область додатково направлено 5 болотоходів «Богун» та залучено 10 плавзасобів. Всього для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося понад 394 особи та 148 од. техніки.