Поднятие уровня воды в реках наблюдается на территории 8 областей

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на утро 16 апреля по информации Гидрометеорологического центра наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей, сообщает УНН.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая.

Детали

Остаются подтоплены 916 домохозяйств (огороды, дворы) и подтоплены 225 домов, из них 187 дачных. В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 10 тыс. 747 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение с 30 населенными пунктами: Черниговская – 29 и Киевская – 1.

Спасатели проводят откачку воды (откачано 10 тыс. 570 м куб. воды из 79 домохозяйств), а также обеспечивают подвоз питьевой воды и продуктов.

Для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы ГСЧС, которыми осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БПЛА.

В Черниговскую область дополнительно направлено 5 болотоходов «Богун» и привлечено 10 плавсредств. Всего для оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось более 394 человек и 148 ед. техники.

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