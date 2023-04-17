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На Київщині селище Погреби частково пішло під воду, підтопленими залишаються 10 присадибних ділянок: відео

На Київщині селище Погреби частково пішло під воду, підтопленими залишаються 10 присадибних ділянок: відео

Київ • УНН

 • 2255813 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Населені пункти у різних регіонах України частково пішли під воду через паводки. Одним з таких є селище Погреби у Київській області, де підтопленими залишаються 10 присадибних ділянок. УНН публікує відео наслідків.

Деталі

За даними ДСНС, у селищі Погреби під Броварами підтопленими залишаються 10 присадибних ділянок. Водночас підтоплення житлових будинків не спостерігається. З зони підтоплення перевезено 6 осіб.

Рятувальники продовжують стежити за рівнем води та надавати допомогу місцевому населенню.

Доповнення

За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Залишаються підтоплені 916 дворогосподарств (городи, подвір’я) та підтоплено 225 будинків, з них 187 дачних. У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук повідомив, що у Києві пік паводків прогнозують 22 квітня.

Наразі у столиці затопило вже парк "Муромець" і Гідропарк.

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