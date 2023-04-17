Пік паводків у Києві прогнозують 22 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Києві пік паводків прогнозують 22 квітня, повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.
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"Сьогодні по місту Києву ми не маємо аварійних підтоплень. Є підтоплення заплавних територій. Ці території майже кожного року підтоплюються при весняних повенях. Згідно з інформацією Укргідрометцентру, пік весняної повені ми будемо очікувати десь 22 квітня. Також цьогорічна повінь збільшується на 0,5-1 метр у порівнянні з минулими роками. Зараз є підтопленими острови у парку Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки у районі Осокорків", - повідомив Ткачук.
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На тлі весняного водопілля підтоплення фіксують у семи областях України - на полях та подвір'ях, але темпи підняття рівня води у річках спадають.