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Підтоплення фіксують у семи областях, але темпи підняття води у річках спадають - ДСНС

Підтоплення фіксують у семи областях, але темпи підняття води у річках спадають - ДСНС

Київ • УНН

 • 2841285 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. На тлі весняного водопілля підтоплення фіксують у семи областях України - на полях та подвір'ях, але темпи підняття рівня води у річках спадають, повідомили у ДСНС України, пише УНН.

Цитата

"Наразі гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни", - вказали у ДСНС.

Деталі

За інформацією гідрометцентру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Як вказано, залишаються підтоплені 852 дворогосподарства (Чернігівська – 474, Черкаська – 182, Дніпропетровська – 79, Полтавська – 107 та Київська – 10) та 111 будинків (Дніпропетровська – 38, Черкаська – 42, Чернігівська – 29 та Полтавська - 2), з них 38 дачних.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 10 тис. 762 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.

Що стосується Житомирської області, де також фіксували сезонне підняття рівня води у річках, то, за даними обласного управління ДСНС, підтоплення там фіксувалися ще 14 квітня.

"Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо

У Чернігівській області через підтоплення за необхідності були готові до евакуації населення.

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