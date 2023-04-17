Подтопления фиксируют в семи областях, но темпы поднятия воды в реках спадают - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. На фоне весеннего половодья подтопления фиксируют в семи областях Украины - на полях и в дворах, но темпы поднятия уровня воды в реках спадают, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"На данное время гидрологическая ситуация контролируемая. Наблюдается тенденция по снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны", - указали в ГСЧС.
Детали
По информации гидрометцентра, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Веть, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.
Как указано, остаются подтоплены 852 домохозяйства (Черниговская – 474, Черкасская – 182, Днепропетровская – 79, Полтавская – 107 и Киевская – 10) и 111 домов (Днепропетровская – 38, Черкасская – 42, Черниговская – 29 и Полтавская - 2), из них 38 дачных.
В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 10 тыс. 762 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская – 29 и Киевская – 1.
Что касается Житомирской области, где также было сезонное поднятие уровня воды в реках, то, по данным областного управления ГСЧС, подтопления там фиксировались еще 14 апреля.
"Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС", - отметили в ведомстве.
Напомним
В Черниговской области из-за подтопления при необходимости были готовы к эвакуации населения.