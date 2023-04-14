На Чернігівщині під ризиком підтоплення 22 населених пункти. ОВА готується до евакуацій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Чернігівщині вода продовжує прибувати. Цьогоріч очікується паводок на рівні вищому, ніж був у 2013 році, що ставить під загрозу ще 22 населених пункти. Проведено комісію ДСНС, щоб підготуватись за необхідності до евакуації населення. Про це повідомив на брифінгу начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, пише УНН.
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«Найкритичніша ситуація сьогодні по річці Дніпро. Сьогодні вже 7 населених пункти підтоплено, які по руслу річки. І ми бачимо, якщо далі вода підніматиметься, а такі прогнози в нас є, то під ризик підтоплення підлягають 22 населених пункти, де мешкають понад 4 тисячі людей», – зазначив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Деталі
За словами Чауса, паводок цьогоріч очикується вище ніж у 2013 році. Проведено комісію ДСНС, яка визначила необхідні заходи.
«ДСНС і Департамент цивільного захисту, і громади, і прикордонники нам допомагають, вживаємо заходів для того, щоб наші люди отримали все необхідне. І у разі, якщо потрібна буде евакуація, таку евакуацію здійснити», - додав начальник Чернігівської ОВА.
Доповнення
На думку експертів, однією з причин цьогорічного підтоплення є прояви змін клімату в Україні. Попередні роки були бездощові та маловодні періоди. Зараз наклались два процеси. Перший - накопичення водних ресурсів у водосховищах Дніпровського каскаду, зокрема в Київському та Канівському водосховищах. Друге, аномальна кількість опадів.
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