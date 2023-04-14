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На Черниговщине под риском подтопления 22 населенных пункта. ОВА готовится к эвакуациям

На Черниговщине под риском подтопления 22 населенных пункта. ОВА готовится к эвакуациям

Киев • УНН

 • 918915 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. На Черниговщине вода продолжает прибывать. В этом году ожидается паводок на уровне выше, чем был в 2013 году, что ставит под угрозу еще 22 населенных пункта. Проведена комиссия ГСЧС, чтобы подготовиться при необходимости к эвакуации населения. Об этом сообщил на брифинге начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Цитата

«Самая критическая ситуация сегодня по реке Днепр. Сегодня уже 7 населенных пунктов подтоплено, которые по руслу реки. И мы видим, если дальше вода будет подниматься, а такие прогнозы у нас есть, то под риск подтопления подлежат 22 населенных пункта, где проживают более 4 тысяч человек», – отметил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Детали

По словам Чауса, паводок в этом году ожидается выше чем в 2013 году. Проведена комиссия ГСЧС, которая определила необходимые меры.

«ГСЧС и Департамент гражданской защиты, и общины, и пограничники нам помогают, принимаем меры для того, чтобы наши люди получили все необходимое. И в случае, если нужна будет эвакуация, такую эвакуацию осуществить», - добавил начальник Черниговской ОГА.

Дополнение

По мнению экспертов, одной из причин нынешнего подтопления являются проявления изменений климата в Украине. Предыдущие годы были бездождевые и маловодные периоды. Сейчас наложились два процесса. Первый - накопление водных ресурсов в водохранилищах Днепровского каскада, в частности в Киевском и Каневском водохранилищах. Второе, аномальное количество осадков.

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