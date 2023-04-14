Що робити у разі підтоплення - дали поради
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Україні продовжуються підтоплення вздовж річки Дніпро. Прогнозуються одразу всі три рівня небезпеки. Поради, що робити в цьому випадку і як підготуватись, від Dovidka.info оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram, передає УНН.
Деталі
За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчими днями в Україні очікуються підтоплення вздовж річки Дніпро.
ІІІ рівень небезпеки, "червний", 13-17 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни триватиме ріст рівнів води на 0,1-0,3 м за добу частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків водами Дніпра та Сожу в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області.
ІІ рівень небезпеки, "жовтогарячий", у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області. У ряді прирічкових населених пунктів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей. На Десні в межах Чернігівської області. На р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області.
I рiвень небезпеки "жовтий" у м. Чернігів (район Кордівка)
Фахівці зібрали поради жителям територій в зоні ризику, які не мають змоги переїхати на деякий час у безпечне місце:
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- набрати достатню кількість води для себе та худоби: пити воду з затоплених колодязів категорично заборонено;
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- заготувати мішки з піском, щоб можна було заблокувати вхід у приміщення та зовнішні стіни на висоту до 1 м;
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- тримати цінні речі на верхньому поверсі.
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Також радять, зокрема, вимкнути електро- та газопостачання в будинку.
Перебуваючи в машині:
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- у жодному разі не ризикуйте їхати затопленою дорогою
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- якщо їхати далі неможливо, швидко вийдіть з машини, знайдіть безпечніше місце на підвищенні та викличте допомогу
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Після того, як вода зійшла й рятувальники дозволили приїхати до домівок, перевірте наступне й дотримуйтеся правил перед тим, як заходити в приміщення та залишатися там:
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- переконайтеся, що будинок не отримав пошкоджень
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- через небезпеку вибуху скупчених у приміщенні газів не використовуйте відкритий вогонь (сірники, свічки)
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- не живіть у будинку, де залишилася стояча вода
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- не вмикайте електрику до перевірки фахівцями стану мережі (газ і водогін теж не чіпайте до офіційного дозволу)
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- переконайтеся, що електричні кабелі не контактують з водою
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- про пошкодження водопровідних, газових, каналізаційних магістралей повідомте комунальників
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- усе майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції
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- обов’язково кип’ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені
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- просушіть будинок, ретельно очистіть його та продезінфікуйте забруднений посуд
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- осушіть підвальні приміщення: відводьте близько третини від загального обсягу води щодня
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- не вживайте продукти, які були підтоплені, позбавтеся й консервації, що була під водою
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- носіть гумові чоботи
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Дізнайтеся в місцевої влади контакти організацій, що допомагають потерпілим.
Більше порад у графічному матеріалі та на сайті.
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