13 квітня може піднятись рівень води у Дніпрі — Укргідрометцентр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Українському гідрометцентрі повідомили, що 13 квітня внаслідок весняного водопілля через Київську ГЕС може піднятися рівень води у Дніпрі, передає УНН.
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"За інформацією Українського гідрометцентру, 12-13 квітня внаслідок весняного водопілля через Київську ГЕС може піднятися рівень води у Дніпрі", - повідомили в Укргідрометцентрі.
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Проте в Українському гідрометцентрі зазначили, що: "Київські рятувальники постійно контролюють рівень води в Дніпрі та готові виконати необхідні заходи у разі можливого підтоплення".
В установі підкреслили, що служби столиці слідкують за ситуацією та готові залучити усі необхідні засоби, якщо виникне загроза підтоплень.