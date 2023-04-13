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13 квітня може піднятись рівень води у Дніпрі — Укргідрометцентр 

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Українському гідрометцентрі повідомили, що 13 квітня внаслідок весняного водопілля через Київську ГЕС може піднятися рівень води у Дніпрі, передає УНН.

Цитата

"За інформацією Українського гідрометцентру, 12-13 квітня внаслідок весняного водопілля через Київську ГЕС може піднятися рівень води у Дніпрі", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Доповнення

Проте в Українському гідрометцентрі зазначили, що: "Київські рятувальники постійно контролюють рівень води в Дніпрі та готові виконати необхідні заходи у разі можливого підтоплення".

В установі підкреслили, що служби столиці слідкують за ситуацією та готові залучити усі необхідні засоби, якщо виникне загроза підтоплень.

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