13 апреля может подняться уровень воды в Днепре - Укргидрометцентр

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украинском гидрометцентре сообщили, что 13 апреля в результате весеннего половодья через Киевскую ГЭС может подняться уровень воды в Днепре, передает УНН.

Цитата

"По информации Украинского гидрометцентра, 12-13 апреля в результате весеннего половодья через Киевскую ГЭС может подняться уровень воды в Днепре", - сказали в Укргидрометцентре.

Дополнение

Однако в Украинском гидрометцентре отметили, что: "Киевские спасатели постоянно контролируют уровень воды в Днепре и готовы выполнить необходимые мероприятия в случае возможного подтопления".

В учреждении подчеркнули, что службы столицы следят за ситуацией и готовы привлечь все необходимые средства, если возникнет угроза подтоплений.

Украинские Национальные Новости

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