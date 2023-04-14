В Україні підтопило ще одну область - Черкащину: евакуювали кілька людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Через підтоплення територій у низці прирічкових сіл Черкаського та Золотоніського районів на Черкащині за минулу добу рятувальники евакуювали трьох дорослих і дитину. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає УНН.
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«На сьогодні через весняне водопілля маємо підтоплення територій у низці прирічкових сіл Черкаського та Золотоніського районів. Разом із ДСНС області координуємо роботу з убезпечення жителів», - написав Табурець.
Деталі
За його словами, уздовж русла Дніпра працюють оперативно-мобільні групи для моніторингу ситуації та швидкого реагування. Також залучають правоохоронців.
«За минулу добу рятувальники евакуювали трьох дорослих і дитину. За потреби доправляють до підтоплених обійсть продукти та ліки», - повідомив Табурець.
Він зазначив, що за прогнозами, пік проходження весняного водопілля очікується з 18 по 28 квітня. «Ситуація на постійному контролі», - додав Табурець.
Доповнення
13 квітня повідомлялося, що у Чернігівській області через підтоплення порушено транспортне сполучення з 9 населеними пунктами.
Також підтоплення є на Київщині - через розмиту дамбу.