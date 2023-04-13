На Чернігівщині через підтоплення проблеми з доїздом до 9 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Чернігівській області через підтоплення порушено транспортне сполучення з 9 населеними пунктами. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Щодо вже роботи ДСНС на тих ділянках, які були підтоплені, то станом на 7:00 у нас підтоплено в Чернігівському районі 275 господарств у семи населених пунктах. Підтоплення житлових будинків немає. Порушено транспортне сполучення з 9 населеними пунктами, й для надання допомоги залучаються підрозділи ДСНС, у тому числі два плавзасоби», - розповів Хорунжий.
Доповнення
В Українському гідрометцентрі повідомили, що 13 квітня внаслідок весняного водопілля через Київську ГЕС може піднятися рівень води у Дніпрі.