В Черниговской области из-за подтопления проблемы с доездом до 9 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Черниговской области из-за подтопления нарушено транспортное сообщение с 9 населенными пунктами. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Относительно уже работы ГСЧС на тех участках, которые были подтоплены, то по состоянию на 7:00 у нас подтоплено в Черниговском районе 275 хозяйств в семи населенных пунктах. Подтопления жилых домов нет. Нарушено транспортное сообщение с 9 населенными пунктами, и для оказания помощи привлекаются подразделения ГСЧС, в том числе два плавсредства», - рассказал Хорунжий.
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В Украинском гидрометцентре сообщили, что 13 апреля в результате весеннего половодья через Киевскую ГЭС может подняться уровень воды в Днепре.