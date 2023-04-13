В Черниговской области из-за подтопления проблемы с доездом до 9 населенных пунктов

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«Относительно уже работы ГСЧС на тех участках, которые были подтоплены, то по состоянию на 7:00 у нас подтоплено в Черниговском районе 275 хозяйств в семи населенных пунктах. Подтопления жилых домов нет. Нарушено транспортное сообщение с 9 населенными пунктами, и для оказания помощи привлекаются подразделения ГСЧС, в том числе два плавсредства», - рассказал Хорунжий.

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В Украинском гидрометцентре сообщили, что 13 апреля в результате весеннего половодья через Киевскую ГЭС может подняться уровень воды в Днепре.