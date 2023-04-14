В Украине подтопило еще одну область - Черкасскую: эвакуировали несколько человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Из-за подтопления территорий в ряде приречных сел Черкасского и Золотоношского районов Черкасской области за минувшие сутки спасатели эвакуировали трех взрослых и ребенка. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, передает УНН.
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«На сегодня из-за весеннего половодья имеем подтопление территорий в ряде приречных сел Черкасского и Золотоношского районов. Вместе с ГСЧС области координируем работу по обеспечению безопасности жителей», - написал Табурец.
Детали
По его словам, вдоль русла Днепра работают оперативно-мобильные группы для мониторинга ситуации и быстрого реагирования. Также привлекают правоохранителей.
«За прошедшие сутки спасатели эвакуировали трех взрослых и ребенка. При необходимости доставляют в подтопленные дворы продукты и лекарства», - сообщил Табурец.
Он отметил, что по прогнозам, пик прохождения весеннего половодья ожидается с 18 по 28 апреля. «Ситуация на постоянном контроле», - добавил Табурец.
Дополнение
13 апреля сообщалось, что в Черниговской области из-за подтопления нарушено транспортное сообщение с 9 населенными пунктами.
Также подтопления есть в Киевской области - из-за размытой дамбы.