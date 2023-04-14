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Что делать в случае подтопления - дали советы

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине продолжаются подтопления вдоль реки Днепр. Прогнозируются сразу все три уровня опасности. Советы, что делать в этом случае и как подготовиться, от Dovidka.info обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram, передает УНН.

Детали

По прогнозам Укргидрометеоцентра, в ближайшие дни в Украине ожидаются подтопления вдоль реки Днепр.

ІІІ уровень опасности, "июньский", 13-17 апреля на Верхнем Днепре в пределах страны будет продолжаться рост уровней воды на 0,1-0,3 м в сутки с частичным затоплением отдельных населенных пунктов и возможным начальным затоплением жилых домов водами Днепра и Сожа в ряде приречных сел в Черниговском районе Черниговской области.

ІІ уровень опасности, "оранжевый", в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области. В ряде приречных населенных пунктов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской областей. На Десне в пределах Черниговской области. На р. Снов будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области.

I уровень опасности "желтый" в г.Чернигов (район Кордовка)

Специалисты собрали советы жителям территорий в зоне риска которые не имеют возможности переехать на некоторое время в безопасное место:

  • набрать достаточное количество воды для себя и скота: пить воду из затопленных колодцев категорически запрещено;
  • заготовить мешки с песком, чтобы можно было заблокировать вход в помещение и внешние стены на высоту до 1 м;
  • хранить ценные вещи на верхнем этаже.

Также советують, в частности, отключить электро- и газоснабжение в доме.

Находясь в машине:

  • ни в коем случае не рискуйте ехать по затопленной дороге
  • если ехать дальше невозможно, быстро выйдите из машины, найдите более безопасное место на возвышении и вызовите помощь

После того, как вода сошла и спасатели разрешили приехать в дома, проверьте следующее и соблюдайте правила перед тем, как заходить в помещение и оставаться там:

  • убедитесь, что дом не получил повреждений
  • из-за опасности взрыва скопившихся в помещении газов не используйте открытый огонь (спички, свечи)
  • не живите в доме, где осталась стоячая вода
  • не включайте электричество до проверки специалистами состояния сети (газ и водопровод тоже не трогайте до официального разрешения)
  • убедитесь, что электрические кабели не контактируют с водой
  • о повреждении водопроводных, газовых, канализационных магистралей сообщите коммунальщикам
  • все имущество, которое было затоплено, подлежит дезинфекции
  • обязательно кипятите питьевую воду, особенно из источников водоснабжения, которые были подтоплены
  • просушите дом, тщательно очистите его и продезинфицируйте загрязненную посуду
  • осушите подвальные помещения: отводите около трети от общего объема воды ежедневно
  • не употребляйте продукты, которые были подтоплены, избавьтесь и от консервации, которая была под водой
  • носите резиновые сапоги

Узнайте у местных властей контакты организаций, помогающих пострадавшим.

Больше советов в графическом материале и на сайте.

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